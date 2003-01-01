Депутаты поддержали снижение ставки по транспортному налогу для мощных катеров и лодок

Налоговую льготу предлагается распространить на владельцев, которые зарегистрируют катера, моторные лодки и гидроциклы с 2026 года.

16 октября депутаты Законодательного собрания Карелии в первом чтении поддержали изменения в закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия». В частности, в законе предусмотрена льгота для владельцев водных транспортных средств. Автором инициативы выступил и. о. главы республики Андрей Сергеев. Под действие льготы попадут владельцы катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт), гидроциклов, которые будут зарегистрированы с 1 января 2026 года.

Для них будет установлена льгота в 70% к действующим на настоящий момент ставкам с каждой лошадиной силы. Так, для моторных лодок и катеров налог предлагается рассчитывать по ставке 60 рублей, а не 200 рублей за каждую лошадиную силу. Важное пояснение: льгота будет предусмотрена только для катеров, моторных лодок и гидроциклов, которые будут зарегистрированы с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что целью введения налоговой льготы является стимулирование постановки на учет водных транспортных средств в Карелии. Подробнее пояснил вице-спикер парламента Илья Раковский (фракция «Единой России»).

По его словам, причина появления такой инициативы не в том, что кто-то не регистрирует мощные моторы, а в том, чтобы побудить регистрировать их в Карелии, а не в других регионах, где ставка по налогу ниже.

— Снижение связано только с одним обстоятельством — в Карелии ставка в разы отличается от соседних регионов. У нас зафиксированы прецеденты, когда водные транспортные средства регистрируются в других регионах из-за такой существенной разницы в налогообложении. Инициатива направлена на то, чтобы у владельца не было необходимости регистрировать катер, скажем, в Приозерске Ленинградской области, хотя он потом эксплуатируется в Сортавале, — пояснил Раковский.Он также отметил, что в перспективе рассматривается также снижение налога и для менее мощных катеров и моторных лодок. Этот вопрос может быть рассмотрен уже ко второму чтению.

Добавим, что в случае принятия налоговая преференция будет действовать три года с даты регистрации транспортного средства в Территориальном подразделении Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Карелия.