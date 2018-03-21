Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:35, 21 Марта 2018

Депутаты поддержат благоустройство отдаленных районов Петрозаводска

По теме

Конституционный суд признал недопустимыми отказы судов в пересчете "северных"
21.03.18 15:43
Власти Петрозаводска пообещали молодоженам снизить цены на церемонии бракосочетаний
21.03.18 15:25
В Госдуме заинтересовались хиромантами в школах Карелии
21.03.18 14:45
Все новости
Загрузка...

Представители городской и республиканской власти отметили высокую активность жителей этих районов на прошедшем 18 марта голосовании и пообещали содействовать реализации их проектов в дальнейшем, сообщили в Петросовете.

Накануне в администрации Петрозаводска прошло заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда". На нем были подведены итоги голосования по проектам благоустройства, прошедшего в карельской столице 18 марта.

Члены комиссии отметили, что на голосовании высокую активность проявили не только жители районов, чьи проекты вошли в топ-15, но и население отдаленных микрорайонов города. Так, за благоустройство территории у храма Владимирской иконы Божией Матери на Птицефабрике свои голоса отдали около полутора тысяч человек. Несмотря на это, проект занял 32 место (по программе "Комфортная городская среда" в течение пяти лет планируется реализация 15 проектов).

Депутат Законодательного Собрания республики от Петрозаводска Марина Гуменникова заметила, что проекты благоустройства, выдвинутые жителями отдаленных районов города, могут быть реализованы в рамках других программ. В качестве примера она привела республиканскую Программу поддержки местных инициатив, в рамках которой региональные власти также выделяют средства на благоустройство населенных пунктов.

Марину Гуменникову поддержала руководитель городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

"Мы понимаем востребованность этих инициатив и поэтому будем обращаться к депутатам Петросовета и Законодательного Собрания, чтобы нам дали возможность реализовать как можно больше проектов", - сказала заместитель главы города.

По словам вице-спикера Петросовета Александра Ханцевича, депутаты городского парламента также готовы поддержать инициативы жителей отдаленных районов карельской столицы.

Напомним, в 2018 году в Петрозаводске в рамках Программы поддержки местных инициатив будут реализованы три проекта: благоустройство парковочной зоны возле площадки для проведения ярмарок в районе улицы Инженерной, благоустройство парка "Петровский родник" на Ключевой и обустройство велопешеходной дорожки "Тропа Ивана Царевича" на Древлянке.

По теме

Конституционный суд признал недопустимыми отказы судов в пересчете "северных"
21.03.18 15:43
Власти Петрозаводска пообещали молодоженам снизить цены на церемонии бракосочетаний
21.03.18 15:25
В Госдуме заинтересовались хиромантами в школах Карелии
21.03.18 14:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-21 13:11:07
Вы сначала постройте четыре сотни парковок для машин. А всё остальное потом делайте. И запретите законом располагать машины во дворах и на газонах. Слабо? Слабо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
14.03.2018, 07:15
В Петрозаводске битвой салютов, кашей и морсом заманивают 18 марта на митинг-концерт

Аналитика

20.03.2018 15:47
Обществоведение
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске возмущены, почему им урезали "ночные", "колесные" и выплаты "за вредность".
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
20.03.2018 14:59
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»