Депутаты поддержат благоустройство отдаленных районов Петрозаводска

Представители городской и республиканской власти отметили высокую активность жителей этих районов на прошедшем 18 марта голосовании и пообещали содействовать реализации их проектов в дальнейшем, сообщили в Петросовете.

Накануне в администрации Петрозаводска прошло заседание общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда". На нем были подведены итоги голосования по проектам благоустройства, прошедшего в карельской столице 18 марта.

Члены комиссии отметили, что на голосовании высокую активность проявили не только жители районов, чьи проекты вошли в топ-15, но и население отдаленных микрорайонов города. Так, за благоустройство территории у храма Владимирской иконы Божией Матери на Птицефабрике свои голоса отдали около полутора тысяч человек. Несмотря на это, проект занял 32 место (по программе "Комфортная городская среда" в течение пяти лет планируется реализация 15 проектов).

Депутат Законодательного Собрания республики от Петрозаводска Марина Гуменникова заметила, что проекты благоустройства, выдвинутые жителями отдаленных районов города, могут быть реализованы в рамках других программ. В качестве примера она привела республиканскую Программу поддержки местных инициатив, в рамках которой региональные власти также выделяют средства на благоустройство населенных пунктов.

Марину Гуменникову поддержала руководитель городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова.

"Мы понимаем востребованность этих инициатив и поэтому будем обращаться к депутатам Петросовета и Законодательного Собрания, чтобы нам дали возможность реализовать как можно больше проектов", - сказала заместитель главы города.

По словам вице-спикера Петросовета Александра Ханцевича, депутаты городского парламента также готовы поддержать инициативы жителей отдаленных районов карельской столицы.

Напомним, в 2018 году в Петрозаводске в рамках Программы поддержки местных инициатив будут реализованы три проекта: благоустройство парковочной зоны возле площадки для проведения ярмарок в районе улицы Инженерной, благоустройство парка "Петровский родник" на Ключевой и обустройство велопешеходной дорожки "Тропа Ивана Царевича" на Древлянке.