Депутаты получили право выбирать нового сити-менеджера Петрозаводска из бесконечного числа кандидатов

Петрозаводский городской совет внес изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Депутаты Петрозаводского городского совета на сессии 17 февраля внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Согласно этим изменениям, число кандидатов на пост следующего сити-менеджера может увеличиться с двух человек до бесконечного количества персон.

В тексте документа "О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 05.08.2015 № 27/36-598 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа" предлагается произвести замену словосочетания "не более" на вариант "не менее" в действующем пункте, который регламентирует число кандидатур на пост сити-менеджера.

"По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия определяет не более двух кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа или принимает решение о признании конкурса несостоявшимся", - гласил ранее действовавший вариант документа.

"В подпункте 6.3 пункта 6 слова "не более" заменить словами "не менее", - говорится в тексте принятого на минувшей сессии депутатского решения.

В пояснительной записке к документу сообщается, что "Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что "представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов", указанные положения отражены в предлагаемом проекте решения".

29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

В этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.