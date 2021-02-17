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Депутаты получили право выбирать нового сити-менеджера Петрозаводска из бесконечного числа кандидатов

Новости. Политика
14:48, 18 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Петрозаводский городской совет внес изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа.

Депутаты Петрозаводского городского совета на сессии 17 февраля внесли изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Согласно этим изменениям, число кандидатов на пост следующего сити-менеджера может увеличиться с двух человек до бесконечного количества персон.

В тексте документа "О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 05.08.2015 № 27/36-598 "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа" предлагается произвести замену словосочетания "не более" на вариант "не менее" в действующем пункте, который регламентирует число кандидатур на пост сити-менеджера.

"По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия определяет не более двух кандидатур  на должность Главы Петрозаводского городского округа или принимает решение о признании конкурса несостоявшимся", - гласил ранее действовавший вариант документа.

"В подпункте 6.3 пункта 6 слова "не более" заменить словами "не менее", - говорится в тексте принятого на минувшей сессии депутатского решения.

В пояснительной записке к документу сообщается, что "Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что "представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов", указанные положения отражены в предлагаемом проекте решения".

29 декабря 2015 года 18 депутатов горсовета Петрозаводска проголосовали за назначение Ирины Мирошник, ранее занимавшей должность заместителя руководителя аппарата горсовета, на пост исполняющего обязанности главы города, а 20 апреля 2016 года Мирошник официально вступила в должность.

В этом году 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

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Комментарии

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Елена
2021-02-18 15:54:18
Вот будет смеху ,ежели вновь мирошник выберут!?
театральный критик
2021-02-18 15:51:43
Да пофиг. В сентябре их не будет
Изя
2021-02-18 15:19:08
А горожан то спросили деятели ?. Кто дал право детупатам решать как горожанам выбирать мэра . Сколько можно назначать всяких проходимцев ?:?? :)
zanoza
2021-02-18 15:17:54
Верните прямые выборы мэров! Люди устали от неэффективных и далёких от народа сити-менеджеров!
David.
2021-02-18 15:01:36
кир
2021-02-18 15:01:30
Мирошник - наша глава. Правильно, сказал кот.
User
2021-02-18 15:01:02
Пока управленцев будут избирать депутаты, ничего не поменяется. А на мнение народа положен болт.
dimchik19725
2021-02-18 15:00:53
Не выборы, а чёрт знает что! Почему люди сами не могут выбрать мэра из имеющихся кандидатов, а выбирает только кучка депутатов?
zanoza
2021-02-18 15:16:52
dimchik19725, причём основная их часть принадлежит к партии ЕР.
dimchik19725
2021-02-18 15:18:47
zanoza, ну понятно, что нужного только их интересам и выберут..
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