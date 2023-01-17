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Депутаты попросили правительство рассказать, как успокаивают население в Карелии после роста тарифов

Новости. Общество
10:41, 26 Января 2023
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Власти Карелии должны принять меры по снижению социального напряжения, возникшего в Карелии из-за резкого роста тарифов на электроэнергию, считают в парламенте республики.

Об этом заявили депутаты на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

Руководитель фракции КРПФ Евгений Ульянов предложил заслушать информацию правительства по этому вопросу.

«Какие меры предпринимает правительство, чтобы снизить этот накал, уменьшить тарифы на электроэнергию?», — спросил депутат.

Его поддержала лидер фракции «Яблоко» Эмилия Слабунова. Она попросила предоставить информацию, из чего складываются тарифы на электроэнергию и как энергетики стараются оптимизировать свои издержки, чтобы не перекладывать все затраты на плечи населения.

Депутаты от «Единой России» так же отметили, что рост тарифов вызвал много обращений граждан. По мнению единороссов, в этой проблеме надо основательно разбираться с документами в руках. Поэтому они предложили провести обсуждение на совещании фракций и внеочередном заседании профильного комитета. Парламент поддержал это предложение.

Как сообщалось ранее, тарифы на электроэнергию выросли с 1 декабря. По официальным данным, они увеличились в среднем по Карелии на 8,9%. Однако у многих жителей республики платежи выросли на 30% и более.

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