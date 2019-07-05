Депутаты предложили ввести в Петрозаводске лицензирование частных ветклиник

Депутаты Петросовета предложили ввести лицензии для частных ветеринарных клиник карельской столицы, сообщается на сайте горсовета.

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече депутатов с заместителем министра сельского хозяйства РК, главным государственным ветеринарным экспертом РК Егором Руппиевым.

Депутаты обратили внимание замминистра на низкое качество услуг, которое сегодня предоставляется во многих частных лечебницах для домашних питомцев. По мнению депутата Анны Васильевой, связанно это в первую очередь с отсутствием обязательного лицензирования данного вида ветеринарной деятельности.

На сегодняшний день открыть свою ветклинику может любой желающий, для этого достаточно только найти подходящее помещение и медицинский инструмент.

Депутаты предложили инициировать введение обязательного лицензирования клиник для животных, что позволит повысить сознательность их руководителей, а также качество оказываемых ветеринарных услуг.