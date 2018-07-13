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Новости. Экономика
11:46, 13 Июля 2018

Депутаты придумали, как потратить дополнительные средства из казны Карелии

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Парламент Карелии принял законопроект об изменениях в бюджете республики на 2018 год: распределены дополнительные доходы, поступившие в региональную казну.

Согласно документу, в бюджет дополнительно поступило 223,3 млн. рублей. Из этой суммы 70,9 млн. рублей составляют целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Остальная часть дополнительных доходов поступила за счет увеличения платежей по налогу на прибыль организаций, уплаты акцизов на нефтепродукты, плате за негативное воздействие на окружающую среду, плате за использование лесов, доходам от оказания платных услуг, а также платежам за пользование недрами.

Как сообщили в Минфине Карелии, средства, предоставленные бюджету республики из федерального бюджета, предусмотрены на внедрение медицинских информационных систем в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров...

Куда еще планируется потратить дополнительные средства из бюджета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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