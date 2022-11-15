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Депутаты приняли бездефицитный бюджет Петрозаводска на 2023 год

Новости. Экономика
14:54, 16 Декабря 2022
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Сумма доходов и расходов в казне Петрозаводска будет равна 9,5 млрд рублей.

В пятницу, 16 декабря, депутаты Петросовета во втором и окончательном чтении приняли бюджет столицы Карелии на 2023 год. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Владими Любарский.

«Мы входим в 2023 год с бездефицитным бюджетом, в котором сумма доходов и расходов равна 9 млрд 517 млн рублей. Сюда включены наши социальные обязательства, планы по модернизации и развитию во всех сферах городской жизни», - отметил глава Петрозаводска.

Любарский также пояснил необходимость повышения стоимости проезда в городском троллейбусе. 

«Я говорю о повышении стоимости одной поездки на троллейбусе до 38 рублей. В вопросе повышения платы за проезд главное – себестоимость одной поездки. В 2023 году она превысит 52 рубля. И разницу мы должны будем компенсировать из городского бюджета. При этом у нас есть депо, которое в предаварийном состоянии, в следующем году мы будем вынуждены списать часть старых троллейбусов, на предприятии не хватает квалифицированных кадров. Поэтому я благодарю депутатов за решение, ответственно принятое исходя из той ситуации, которую мы имеем», - заявил Любарский.

Наконец, он рассказал о заключении концессионного соглашения с АО «ПКС – Тепловые сети». По словам градоначальника, процент износа тепловых инженерных коммуникаций очень высокий. Это приводит к росту аварийности.

«Федеральные власти ставят задачу реконструировать не менее 5% в год, фактически же у нас ежегодно обновляется только 1,5-2%. Для города очень важно, когда за счет государственно-частного партнерства решаются задачи, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и улучшение качества оказания коммунальных услуг. Концессия это позволяет. Причем предприятие сможет привлекать внебюджетные средства, а все работы будут проходить под жестким контролем», - отметил Любарский.

Он подчеркнул, что все коммуникации и оборудование остаются в муниципальной собственности, при этом без использования бюджетных средств проводится модернизация, повышается качество услуг, увеличивается надежность теплоснабжения.

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