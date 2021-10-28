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Депутаты проголосовали за введение штрафов для граждан, выбросивших своих домашних животных

Новости. Общество
09:00, 28 Октября 2021
фото: pixabay

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Депутаты Госдумы проголосовали за проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают введение штрафа до 30 тыс. рублей для тех, кто оставит своих домашних животных без присмотра.

Как сообщает ТАСС, согласно законопроекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, если они останутся без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными.

Кроме того, предусматривается административное наказание за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам — до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 150 тыс. рублей.

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