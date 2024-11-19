Депутаты Сортавалы обратились к Бастрыкину с жалобой на мусорный коллапс

Сортавальские депутаты бьют тревогу из-за проблем с вывозом крупногабаритного мусора.

Как сообщили в группе «Сортавала — столица Приладожья», на последней сессии Совета Сортавальского муниципального округа депутаты единогласно поддержали обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.

В группе уточнили, что в своем обращении депутаты выразили глубокую озабоченность ситуацией с вывозом крупногабаритного мусора в городе. По их мнению, региональный оператор по вывозу мусора, ООО «Карельский Экологический оператор», не справляется со своими обязанностями.

Отмечается, что компания готова вывозить крупногабаритный мусор только на коммерческой основе и за счет бюджетных средств. Кроме того, ранее направленные обращения в республиканскую прокуратуру, Роспотребнадзор и министерство природных ресурсов и экологии Карелии остались без ответа.