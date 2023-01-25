Депутаты в Карелии добиваются расширения списка должностей, дающих право на досрочную пенсию

Педагоги-психологи в школах и детских садах должны получить право на досрочную пенсию наравне с другими педагогическими работниками.

Об этом говорится в проекте обращения парламента Карелии к вице—премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой. Обращение сегодня поддержал парламентский комитет по образованию.

По словам авторов обращения, по действующему законодательству право на досрочную пенсию имеют школьные учителя и педагоги-психологи специализированных образовательных учреждений. В этом списке нет психологов, работающих в школах и детских садах.

Устранение этого неравенства «повысит престиж и статус профессии педагога-психолога в дошкольном и общем образовании, позволит привлечь и закрепить в сфере образования больше молодых специалистов, и, в конечном итоге, благоприятно повлияет на качество образовательного и воспитательного процессов», говорится в тексте обращения.