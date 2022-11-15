Депутаты в Карелии поддержали идею включить уроки о семейной жизни в школьную программу

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии поддержал инициативу ввести в школах курс «Основы семейной жизни».

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета.

Внести соответствующие изменения в образовательные стандарты предложили парламентарии одного из российских регионов. Карельские депутаты эту идею поддержали.

Введение курса «Основы семейной жизни» предлагается «с целью формирования у школьников подросткового возраста, начиная с 14 лет, правильного отношения к семье, сохранения традиционных семейных ценностей», пояснила заместитель председателя комитета Татьяна Тишкова.