Депутаты в Карелии вступились за бывших безработных женщин, лишенных детских пособий

Депутаты парламента Карелии добиваются изменений в законодательстве, чтобы Минсоцзащиты перестало лишать детских пособий женщин, которые раньше были безработными, а потом создали свой бизнес за счет бюджетных субсидий.

Проект обращения обсуждался на последнем заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

«Предприниматели получили поддержку на создание нового бизнеса, и так получается, что эти деньги включаются в совокупный доход семьи. Это автоматически увеличивает планку, по которой идет расчет пособия на детей. Это несправедливо, потому что деньги на организацию своего производства, своего бизнеса — это не доход, полученный от предпринимательской деятельности, потому что в принципе еще нет никакого предпринимательства», — высказал позицию авторов обращения депутат Леонид Лиминчук.

Когда эта проблема обсуждалась во время визита в Карелию федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, он признал, что даже среди опытных предпринимателей растет нежелание связываться с государственными деньгами.

Об этом читайте в статье «Одной рукой дают, другой отнимают».