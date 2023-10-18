Депутаты в России хотят привлекать подростков к труду на вредных и опасных производствах

В том числе, речь идет о возможности работать подросткам на оборонных предприятиях.

Как сообщает «Коммерсантъ», комитет Госсовета Татарстана по социальной политике подготовил проект поправок в Трудовой кодекс РФ, разрешающих привлекать подростков с 16 до 18 лет к труду на вредных и опасных производствах.



Проектом также предусмотрено полноценное трудоустройство несовершеннолетних на предприятия, где они проходили практику, после получения среднего профессионального образования.



Депутаты ссылаются на то, что «в условиях импортозамещения» необходимо быстрее готовить кадры, поскольку к окончанию училищ многие студенты не достигают совершеннолетия.



Инициатива Татарстана нашла поддержку в других регионах, однако парламентские юристы указали, что использование детского труда противоречит Конституции РФ и международному праву.



Также закон не разрешает заставлять несовершеннолетних переносить тяжести выше установленной нормы.



Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов против работы подростков на оборонных предприятиях не возражает, написали журналисты федерального издания.



«Работать порой более безвредно, чем находиться на улице», - считает Нилов.



Как отмечают авторы поправок, в примечании к перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда сказано, что при прохождении практики несовершеннолетние студенты, достигшие 16 лет, «могут находиться на работах, включенных в перечень, не свыше четырех часов в день».



В этом случае должны строго соблюдаться санитарные правила и нормы по охране труда. Но такое разрешение не касается работ на высоте, верхолазных, взрывоопасных, подземных и подводных работ.



«Работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда. Однако установления ст. 265 ТК РФ носят императивный характер», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим Госсовет призывает устранить «противоречия в федеральных нормативных правовых актах».



В парламенте республики напомнили о запуске в прошлом году федеральной программы «Профессионалитет» с целью «развития реального сектора экономики РФ в условиях импортозамещения».



Она позволяет реализовать программы ускоренного обучения в профессионально-технических училищах — за два с половиной года вместо четырех. Возраст абитуриентов составляет 15–16 лет. Когда они закончат обучение, не всем им исполнится 18 лет.



Депутаты подчеркивают, что «промышленное производство в целом и в частности машиностроение играет важную роль в экономике и обеспечивает своими продуктами потребности материального производства, непроизводственной сферы, обороны и населения»: «В связи с этим подготовка высококвалифицированных кадров в указанной области — насущная необходимость в современных экономических реалиях».



Документ направлен на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном собрании России.



В аппарате Совета федерации отметили, что концепция законопроекта «не вызывает правовых замечаний». А вице-спикер верхней палаты Инна Святенко сказала, что «предлагаемые изменения, безусловно, заслуживают внимания», но только при условии соблюдения «всего комплекса мероприятий по безопасным условиям труда обучающихся». Инициативу Татарстана поддержали ряд законодательных собраний регионов.



«Это потребность времени, — поддержал инициативу глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).— Сегодня студенты без практики на рынке труда не так востребованы, как те, кто получает практику во время учебы. Плюс кадровый голод».



В беседе с «Ъ» он подчеркнул, что речь идет в том числе о возможности подросткам работать на оборонных предприятиях.



«То же самолетостроение, концерн „Калашников“ — везде нехватка кадров. Берут пенсионеров, которые уже не выдерживают и уходят. У нас нехватка своих сварщиков. Везем из Узбекистана».



По его словам, подростков к опасным работам следует допускать только с наставником, при наличии образования и соблюдения всех правил труда.



«Лично я буду поддерживать этот законопроект. Надо идти в ногу со временем», — заключил Нилов.



Вместе с тем в правовом управлении Госдумы напомнили, что, согласно Конституции, «в России как правовом социальном государстве охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7), материнство и детство находятся под защитой государства (ст. 38)». Также использовать детский труд запрещает международное право (в том числе Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ребенка), указали думские юристы.



Профильная комиссия совета законодателей предложила Госсовету Татарстана доработать проект и внести в Госдуму.