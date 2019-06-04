Депутаты Заксобрания Карелии напишут письмо в защиту производителей щебня

Законодательное Собрание подготовит обращения к федеральным властям в защиту карельских производителей щебня.

Соответствующее решение было принято на рабочем совещании в парламенте, на котором обсуждалась проблема вывоза щебня с предприятий республики.

Участники совещания отметили, что для производителей щебня в Карелии нерешёнными остаются вопросы высокой транспортной составляющей и дефицит вагонов. По оценке депутатов, с 2014 года стоимость аренды вагонов для перевозки камня по железной дороге выросла в 8 раз. При этом на протяжении нескольких лет карельские производители щебня сталкиваются с нехваткой вагонов. Эти факторы негативно влияют на экономическое состояние предприятий. Альтернативный водный транспорт является сезонным способом доставки щебня и требует развития инфраструктуры.

Представители Минприроды сообщили, что карельские горнопромышленники в перспективе смогут увеличить объемы выпускаемой продукции за счет реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", который потребует большого количества камня для дорожного строительства в России.

В итоге депутаты приняли решение подготовить обращения к федеральным властям в защиту карельских производителей щебня.

Ранее сообщалось, что в Карелии за три года остановили работу 16 щебеночных предприятий. По оценке властей, препятствием развития горнопромышленного комплекса республики является высокая стоимость перевозки щебня железнодорожным транспортом.