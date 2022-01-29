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Депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ предложили увеличить число льготников по транспортному налогу

Новости. Общество
08:49, 30 Января 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ подготовили законопроект, который позволяет увеличить число льготников по транспортному налогу.

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом депутатов фракции КПРФ Евгения Ульянова, Сергея Андруневича, Андрея Монастыршина и Сергея Гыбина, согласно которому предлагается изменить одно из условий предоставления льгот по транспортному налогу жителям республики. Об этом сообщается на официальном сайте Заксобрания. 

По действующему законодательству ряд категорий граждан, в том числе пенсионеры, имеют право на 50%-ную скидку при уплате налога при условии, что их автомобили имеют мощность не более 100 лошадиных сил. Предлагаемый проект закона предусматривает повышение этой планки до 150 л. с.

Это значит, что владельцы более мощных автомобилей из числа льготников также смогут платить транспортный налог с 50%-ной скидкой. Сейчас таких машин – до 150 л.с. выпускается и продается достаточно много.

«Установление предлагаемой проектом закона преференции по транспортному налогу окажет существенную помощь указанным категориям налогоплательщиков в улучшении их экономического положения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В число льготников входят пенсионеры, люди предпенсионного возраста, инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

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Комментарии

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Сокол Шоко
2022-01-30 10:08:42
С такими темпами скоро произойдёт, Мировой кризис, Тоесть карельский кризис :)
кир
2022-01-30 09:20:55
Ни в коем случае. Сначала деньги зарабатывать научитесь, а не тяните их из Москвы. Популизм дешёвый. :)
Гость
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