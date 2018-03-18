Депутаты Заксобрания Карелии призвали жителей принять участие в выборах

Парламентарии приняли участие в голосовании и призвали горожан последовать их примеру.

Председатель регионального парламента Элиссан Шандалович отметил, что сегодня важнейший день для каждого гражданина России, а депутат Анна Лопаткина считает, что выборы - это возможность каждого участвовать в политической жизни страны.

«Несмотря на семнадцатиградусный мороз, люди активно идут на избирательные участки», - заявил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента проголосовал на выборах Президента РФ в родном Медвежьегорске.

По словам Элиссана Шандаловича, сегодня важнейший день для каждого гражданина России

"Ведь никто, кроме нас с вами, не решит дальнейшую судьбу нашей Родины. Какой выбор сделать - личное дело избирателя. Главное - участие в выборах. Это говорит о том, что человек обладает настоящей гражданской позицией, и все то, что происходит в стране, в родном городе или поселке, ему не безразлично", - отметил Элиссан Шандалович.

Депутат Заксобрания Карелии, сопредседатель регионального отделения ОНФ Анна Лопаткина проголосовала на одном из избирательных участков Петрозаводска.

«Выборы - это возможность каждого участвовать в политической жизни страны. Я уверенна, что все мои знакомые, родные, близкие выполнят свой гражданский долг, потому что они неравнодушны к тому, что происходит в государстве. А тем, кто еще не определился, хочу сказать, что не надо искать себе оправданий, почему вы не идете на избирательный участок. Плохая погода, настроение - все это переменчиво. А выборы - выборы Президента, определят судьбу страны на последующие шесть лет. Обязательно придите и проголосуйте, чтобы наша страна процветала, чтобы сегодня мы выбрали достойного Президента нашей большой страны, - сказала Анна Лопаткина.