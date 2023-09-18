Депутаты Заксобрания Карелии выслушают детского омбудсмена по ситуации с подростковой дракой в Пудоже

Первое в новом парламентском году заседание Заксобрания республики запланировано на 21 сентября.

В четверг, 21 числа, состоится первое в новом парламентском году заседание Законодательного собрания Карелии.



Об этом на своей странице в социальной сети рассказал председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.



По его словам, в начале заседания доклад о своей работе в 2022 году представит уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.



Такое решение принял сегодня Совет Заксобрания при утверждении проекта повестки.



«Обязательно спросим у Геннадия Александровича Сараева о ситуации в Пудожском районе, где недавно произошел конфликт между школьницами, и что нужно делать для того, чтобы такие случаи не повторялись», — отметил спикер Заксобрания республики.



Кроме того, он предложил жителям Карелии задать свои вопросы детскому омбудсмену — в комментариях к этому посту.