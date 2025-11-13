Депутаты Заксобрания Карелии задали главе региона острые вопросы об аварийном жилье, мусорной реформе, борьбе с алкоголем

На заседании Законодательного собрания Республики Карелия, прошедшем 13 ноября, после принятия в первом чтении трёхлетнего бюджета, депутаты задали губернатору Артуру Парфенчикову ряд острых и социально значимых вопросов.

Обсуждение затронуло ключевые сферы жизни региона — от расселения аварийного жилья до будущего мусорной реформы и борьбы с алкоголизмом.

Особое внимание было уделено проблеме аварийного жилья. По словам губернатора, Карелия входит в тройку регионов России с наибольшим объёмом ветхого фонда — более 5 тысяч домов и 30 тысяч квартир признаны непригодными для проживания. Однако, несмотря на масштабы проблемы, республика первой в стране вступила в третий этап федеральной программы расселения.

Депутаты также подняли вопросы дорожной инфраструктуры, ремонта сельских домов культуры и перспектив мусорной реформы, которая оказалась под угрозой после ухода частного инвестора. Глава региона заверил, что к концу года будет утверждена новая территориальная схема обращения с отходами, а в работе — льготный тариф и реформирование «Карельского экологического оператора».

В ходе дискуссии о мерах по ограничению продажи алкоголя в жилых домах (вступают в силу с 1 марта 2026 года) Артур Парфенчиков предостерёг от резких шагов, напомнив о негативном опыте «сухого закона» в 1980-х.

Подробный материал об обсуждении читайте на нашем сайте.