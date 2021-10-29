Деревенский юноша украл машину и сдал ее на металлолом в Карелии

В Карелии автомобилист едва не лишился машины, которую из-за неисправности решил припарковать в местной деревне.

В полицию Олонецкого района обратился 25-летний житель. Он сообщил, что у него похитили автомобиль. Об этом информирует МВД.

В конце сентября мужчина отправился по делам в Олонец. В поездке у его машины отказали тормоза. Тогда молодой человек остановился и принял решение припарковаться в небольшом населённом пункте, где была выявлена неисправность. Затем он уехал, при этом забыв поднять стекло. Он вернулся обратно спустя неделю. Автомобиль к этому моменту исчез. Причинённый материальный ущерб был оценён в сумму 21 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в имущественном преступлении. Им оказался несовершеннолетний ранее уже совершавший противоправные деяния житель той самой деревни, где потерпевший оставил автомобиль.

Подросток дал признательные показания. Он рассказал, что обратил внимание, что машину никто не забирает. Тогда, по версии полиции, юноша под обманным предлогом попросил помощи у постороннего лица и перегнал автомобиль в Олонец. Там он выяснил, что в машине есть неполадки, заодно похвастался друзьям, что машину ему подарил дядя. Далее он сбыл похищенное в пункт приёма металлолома. Вырученные деньги несовершеннолетний потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли автомобиль и вернули его законному владельцу. По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба», возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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