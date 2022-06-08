Деревья и кустарники пошли под нос на месте реконструкции трассы в Петрозаводске

В микрорайоне Древлянка идут масштабные работы по реконструкции Лососинского шоссе.

Как сообщает Минтранс Карелии, дорожники очистили на Лососинском шоссе территорию от деревьев и кустарников, сейчас снимают растительный грунт.

В ведомстве напомнили, благодаря реализации двух проектов - «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» на Древлянке появится удобная инфраструктура не только для автомобилистов, но и для пешеходов и любителей двухколесного транспорта.

«Городскую магистраль расширят до четырёх полос и продлят на 1,28 км от улицы Попова в направлении микрорайона Чистый город, - пояснил первый заместитель начальника Управтодор Карелии Вячеслав Савельев. — Здесь магистраль будет стыковаться с региональной трассой Петрозаводск — Лососинное. Ее ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Обустроенная вдоль дороги велодорожка будет соединена с Оборонной улицей и её велопешеходной инфраструктурой. Таким образом, реализуется мечта велосипедистов о безопасном маршруте.

Тротуары оборудуют съездами. Зона для велосипедного транспорта будет отделена от пешеходной зоны разделительной полосой. Появится светофор со звуковым сигналом. Автобусные остановки обустроят с учётом будущего развития территории.

Ранее сообщалась, «Голубая дорога» Карелии, где трещины затягиваются сами, признана уникальной.