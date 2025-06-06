Деревья выросли на затонувших кораблях в Карелии

Умиротворяющее кладбище затонувших кораблей запечатлели в Приладожье.
На севере Ладожского озера, в шхерах Карелии, фотограф запечатлел удивительное зрелище — кладбище затонувших кораблей, которое начало понемногу превращаться буквально в лес на воде.
Фотографии умиротворяющего кладбища были опубликованы в группе краеведческого клуба «Оберег».
«Кладбище затонувших кораблей в деревне Хийденсельга», — написали в паблике.
Старые деревянные корабли расположены в деревне Хийденсельга Питкярантского округа Карелии.
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