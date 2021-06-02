Деревья вырубают в сквере у инфекционной больницы Карелии

Жители Петрозаводска обеспокоены вырубкой зеленых насаждений на территории Республиканской инфекционной больницы.

В редакцию «Столицы на Онего» обрались горожане, возмущенные сносом деревьев в сквере героев-медиков у Республиканской инфекционной больницы. Рядом идут дорожные работы, связанные с продлением улицы Куйбышева. Часть зеленых насаждений под дорогу уже было вырублено. Но в администрации города ранее заявили, что реконструкция магистрали будет проходить при максимальном сохранении деревьев.

«Обещали, что деревья будут сохранять, а в результате под снос пошли растения даже в сквере больницы. Скоро от зеленых легких города ничего не останется», — возмущены горожане.

Ситуацию с вырубкой прокомментировали в Минздраве Карелии. По информации пресс-службы ведомства, рядом с забором, за которым идет строительство дороги, располагается старая хлораторная больницы. Она должна быть снесена. Подрядчик, занимающийся реконструкцией магистрали, на своей счет установит на территории больницы новые очистные сооружения для обеззараживания сточных вод.

«Под строительство сооружений вырубается небольшой участок. Разнообразные зеленые насаждения у больницы остаются в большом количестве. После установки новой хлораторной территория учреждения будет благоустроена, предусмотрены работы по озеленению. Проект благоустройства согласован еще в прошлом году. Переживать за то, что инфекционная больница останется без деревьев не стоит», — заверили в Минздраве республики.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обрщался в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

Напомним, в начале марта начались работы по продлению улицы Куйбышева, которое было определено документами территориального планирования 1940-х годов. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом. Реализация проекта, включена в федеральную программу «Развития Республики Карелия на период до 2021 года». Его разработка началась ещё в 2018 году. Проект прошел госэкспертизу. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Карелии.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через реку Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров.