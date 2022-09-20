Деревья вырубили в Якорном парке в Петрозаводске

В Якорном парке прошли санитарная обрезка деревьев и кустарников, а также удаление самосева и сухостойных растений.

По сообщению администрации Петрозаводска, в парке на Зареке провели формовочную обрезку – кроны деревьев «приподняли» для комфортных прогулок. Также на общественной территории прошла санитарная рубка – на месте удалили сухостой и самосев активно размножающихся пород растений, таких как клён и черемуха.

Работы на общественной территории выполнил ИП Самарина Е.С. Также в мероприятиях приняли участие студенты института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ и мобильная бригада МКУ «Служба заказчика».

В мэрии напомнили, что Якорный парк в этом году благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В зоне отдыха установили детскую площадку в морской стилистике, отсыпали к ней пешеходную дорожку, смонтировали скамейки и урны.

Ранее сообщалось, более 260 декоративных деревьев и кустарников высадят на аллеях и в скверах столицы Карелии до конца октября.