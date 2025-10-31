Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

Старинной православной часовне в Медвежьегорском районе вернут исторический облик.
В деревне Мяльзино, расположенной на территории Кузарандского погоста в Медвежьегорском районе, началось восстановление православной часовни Флора и Лавра, которая, предположительно, была построена в XVIII веке. Об этом сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.
— Она была одной из двух часовен, обслуживавших четыре окрестные деревни. Её размеры в последней реконструкции составляли примерно 5 на 12 метров. Исторический облик сооружения зафиксирован в документах первой половины XX века, — отметили там.
В 1950-е годы здание было переоборудовано под склад, а спустя ещё 30 лет, оставшись без кровли, пришло в аварийное состояние. Оригинальный сруб до наших дней не сохранился, поэтому эксперты классифицируют проект как восстановление, а не реставрацию.
— Работы по возрождению часовни инициированы местной жительницей. В настоящее время на историческом месте возведён новый сруб, которому предстоит пройти этап естественной усадки. Воссоздание первоначального облика часовни будет продолжено на основе сохранившейся архивной документации, — добавили в епархии.
Для продолжения работ в следующем году специалисты планируют привлечь волонтёров.
Ранее мы писали, что в селе Шёлтозере Прионежского района начнут восстанавливать двухсотлетний Храм апостола Матфея, внесённый в перечень выявленных объектов культуры.