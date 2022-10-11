Деревянный дом сгорел в деревне в Карелии

Пожарные тушили заброшенный дом в дереве Верхние Важины Пряжинского района в течение 2,5 часов.

В минувшую пятницу, 28 октября, в 13:35 произошел пожар в деревянном доме на улице Мира ½ в деревне Верхние Важины. Для ликвидации возгорания привлекались 4 спасателей из ПЧ-48 поселка Пряжа и один из отряда ПЧ-48 из поселка Матросы. Об этом пишут в паблике отряда спасателей Пряжинского района.

Вспыхнувшее здание не эксплуатировалась.

В 16.06 пожар был ликвидирован.

Причины пожара, ущерб устнавливаются.

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