Деревня Кинерма вошла в топ-10 самых посещаемых поселений России

Старинная карельская деревня попала в число наиболее популярных туристических направлений страны.
Деревня Кинерма Пряжинского района вошла в топ-10 поселений России, пользующихся наибольшим спросом среди туристов, сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования «Авито Путешествия».
— Заселение старинной карельской деревни началось ещё в XVI веке, но жилые дома и часовня Смоленской Божьей Матери были построены пару веков спустя. Они охраняются как объекты культурного наследия республики. Согласно последним данным, в деревне постоянно живут всего 6 человек, но посещают её более 4 тысяч туристов ежегодно. Здесь они изучают местный быт, парятся в бане и наслаждаются первозданной природой, — отметили эксперты.
На территории Кинермы нет отелей, поэтому путешественники чаще всего останавливаются в соседнем селе Ведлозере. Стоимость суточного проживания там стартует от 4 тысяч рублей.
В тройку лидеров рейтинга также вошли архангельская деревня Кильца и село Старая Ладога Ленинградской области.
Ранее мы писали, что Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон.