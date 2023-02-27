Деревня в Карелии вошла в топ-10 дорогостоящих курортов для отдыха в февральские праздники

Туристы платили более 7 тысяч в сутки за отдых в деревне Кирконкюля Питкяранского района во время длинных выходных, выяснил Tvil.ru.

В 2023 году февраль подарил нам сразу четыре выходных дня подряд. Естественно, многие туристы воспользовались этим, чтобы отправиться в путешествие, иногда прихватив для отпуска и два «пограничных» дня — чтобы отдых оказался подольше. Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые дорогие города и курорты, где гости проводили время с 18 по 26 февраля.

Так, самым дорогостоящим курортом в этот период оказался Архыз в Карачаево-Черкесии, со средним чеком 46738 рублей. На втором месте — Красная Поляна, курорт Краснодарского края, а на третьем — оказался Эльбрус в Кабардино-Балкарии (46508 и 43525 рублей соответственно). В основном в верхнем ценовом списке оказались именно горные и лыжные курорты.

Деревня Кирконкюля в Приладожье Карелии оказалась на 7 месте в рейтинге. За отдых здесь в среднем платили 7333 за сутки. При этом останавливались чаще всего на 3 дня.

В топ самых дорогих курортов также попали Шерегеш Кемеровской области, Южно-Сахалинск, Терскол Кабардино-Балкарии, Коробицыно Ленинградской области, Байкальск Иркутской области и Кировск Мурманской области.

Ранее сообщалось, число туристов в Карелии в 2022 году вдвое превысило количество местных жителей.