Деревня в Карелии вошла в топ-5 популярнейших направлений в России для отдыха на базах

Кирконкюля стала одним из самых востребованных направлений для туристов в России, бронирующих базы отдыха на апрель.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснил популярнейшие направления для отдыха на базах отдыха в апреле.

Самым популярным среди россиян оказался алтайский курорт Чегем — на него пришлось 15% броней. На втором месте — Майкоп, на третьем — Суздаль, на четвертом — Соколиное в Крыму.

Деревня Кирконкюля в Карелии заняла 5 место в этом рейтинге. Желающих отдохнуть в Питкярантском районе не смущает стоимость — вторая среди всех популярным направлениям. За ночь в деревне Кирконкюля туристы готовы заплатить более 10 тысяч рублей.