Деревня в Карелии вошла в топ-5 популярнейших направлений в России для отдыха на базах

Кирконкюля стала одним из самых востребованных направлений для туристов в России, бронирующих базы отдыха на апрель.
Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснил популярнейшие направления для отдыха на базах отдыха в апреле.
Самым популярным среди россиян оказался алтайский курорт Чегем — на него пришлось 15% броней. На втором месте — Майкоп, на третьем — Суздаль, на четвертом — Соколиное в Крыму.
Деревня Кирконкюля в Карелии заняла 5 место в этом рейтинге. Желающих отдохнуть в Питкярантском районе не смущает стоимость — вторая среди всех популярным направлениям. За ночь в деревне Кирконкюля туристы готовы заплатить более 10 тысяч рублей.
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