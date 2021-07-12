Дерево для сбора пластиковых крышек установили в Петрозаводске

Новый экологический арт-объект появился в парке Ямка возле Заводского моста, сообщили в администрации Петрозаводска.

Контейнер для сбора пластиковых крышек, стилизованный под дерево, стал уже третьим по счету в Петрозаводске. В конце прошлого года такие же полезные конструкции разместились в парках 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров.

Арт-объекты установили в рамках проекта «Пластмассовый мир». Его реализует АНО «Центр экологических инициатив «ЭкоПространство» при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии администрации Петрозаводска.

«Одной из целей проекта «Пластмассовый мир» является вовлечение жителей Карелии в раздельный сбор отходов. Мы наглядно показываем, что пластиковые крышки — это не мусор, а ценное сырье, подлежащее отдельной переработке», — отметили сотрудники автономной некоммерческой организации.

В ближайшее время планируется установить ещё один аналогичный арт-объект в районе уличных тренажёров на Онежской набережной.