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Дерево для сбора пластиковых крышек установили в Петрозаводске

Новости. Общество
10:18, 13 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новый экологический арт-объект появился в парке Ямка возле Заводского моста, сообщили в администрации Петрозаводска.

Контейнер для сбора пластиковых крышек, стилизованный под дерево, стал уже третьим по счету в Петрозаводске. В конце прошлого года такие же полезные конструкции разместились в парках 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров.

Арт-объекты установили в рамках проекта «Пластмассовый мир». Его реализует АНО «Центр экологических инициатив «ЭкоПространство» при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии администрации Петрозаводска.

 

«Одной из целей проекта «Пластмассовый мир» является вовлечение жителей Карелии в раздельный сбор отходов. Мы наглядно показываем, что пластиковые крышки — это не мусор, а ценное сырье, подлежащее отдельной переработке», — отметили сотрудники автономной некоммерческой организации.

В ближайшее время планируется установить ещё один аналогичный арт-объект в районе уличных тренажёров на Онежской набережной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-07-13 11:30:05
Президентский грант, содействие мэрии, АНО и т.д. И это чтобы раз в полгода установить нестандартную урну, ценой в 10000р!
Горжусь!!!
Juniper59
2021-07-13 10:24:06
Ребята, ау!
Торчащая над землёй помойка -- это не явление искусства.
Около пересечения ул. Анохина и аллеи 300-летия такой шедевр торчит уже давно. А рядом огромный оранжевый сетчатый ящик с грязными мешками внутри - для бутылок. Это тоже, стало быть, искусство?
Так тогда и на набережной надо помойный ящик из кустов сирени выкатить (чё припрятали-то?) и водрузить куда-нибудь между статуями.
Арт-объект, блин.
кир
2021-07-13 10:22:45
Вы людей наших не знаете. Пытаетесь внедрять в них западные ценности. Мы - другие, - сказал президент.
Гость
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