"Дерево дружбы" в Петрозаводске не станет объектом культурного наследия

Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места

Республиканское управление по охране объектов культурного наследия отказалось включить Аллею городов-побратимов в Петрозаводске в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии.



Приказ об этом подписала исполняющая обязанности начальника управления Виктория Гуртова, лишив тем самым аллею с находящейся на ней скульптурной композицией "Дерево дружбы" шанса получить официальный статус достопримечательного места карельской столицы.



Никаких обоснований принятого республиканскими чиновниками решения в приказе нет: в документе содержатся лишь два резолютивных пункта – отказать во включении Аллеи городов-побратимов в Перечень выявленных объектов культурного наследия и исключить ее из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Карелии.

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