Дерево накрыло автомобили в одном из дворов Петрозаводска (ФОТО)

В одном из дворов по улице Кондопожская дерево упало на припаркованные автомобили.

Фотография упавшего дерева появилась в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». Судя по фото, дерево упало прямо на припаркованные во дворе автомобили, а также оборвало провода.

Авторы фото уточнили место падения: двор дома по улице Кондопожская, 5.

В комментариях горожане советуют покупать гараж, а также удивляются, кто мог уронить дерево, учитывая, что на улице был штиль.