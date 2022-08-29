Дерево накрыло автомобили в одном из дворов Петрозаводска (ФОТО)

В одном из дворов по улице Кондопожская дерево упало на припаркованные автомобили.
Фотография упавшего дерева появилась в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». Судя по фото, дерево упало прямо на припаркованные во дворе автомобили, а также оборвало провода.
Авторы фото уточнили место падения: двор дома по улице Кондопожская, 5.
В комментариях горожане советуют покупать гараж, а также удивляются, кто мог уронить дерево, учитывая, что на улице был штиль.
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