«Дерево желаний» появилось на горе в Карелии

На горе Сампо в Карелии появилось «Дерево желаний».

Арендаторы горы Сампо установили на её вершине металлическое «Дерево желаний». Теперь любой посетитель популярной туристической достопримечательности Карелии сможет привязать к нему ленточку, которую выдают на кассе этнопарка, созданного на горе.

Таким образом, арендаторам горы удалось покончить с бесконтрольным развешиванием тряпок на соснах, которые растут на вершине.

На горе появились и другие арт-объекты, о которых можно прочитать в фоторепортаже «Московского комсомольца в Карелии».