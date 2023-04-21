«Дерево желаний» появилось на горе в Карелии

На горе Сампо в Карелии появилось «Дерево желаний».
Арендаторы горы Сампо установили на её вершине металлическое «Дерево желаний». Теперь любой посетитель популярной туристической достопримечательности Карелии сможет привязать к нему ленточку, которую выдают на кассе этнопарка, созданного на горе.
Таким образом, арендаторам горы удалось покончить с бесконтрольным развешиванием тряпок на соснах, которые растут на вершине.
На горе появились и другие арт-объекты, о которых можно прочитать в фоторепортаже «Московского комсомольца в Карелии».
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