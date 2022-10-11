Деревообрабатывающие предприятия Карелии сократили производство из-за западных санкций

Сокращение спроса со стороны европейских потребителей повлияло на деятельность карельских предприятий, которые занимаются производством пиломатериалов.

Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По оценке регулятора, падение спроса, необходимость выстраивать логистические маршруты к новым рынкам сбыта, а также насыщенность внутреннего рынка привели к уменьшению выпуска продукции на крупных деревообрабатывающих предприятиях Карелии и снижению цен на нее на внутреннем рынке.

«Этой осенью внешние ограничения продолжали сдерживать экономическую активность в ряде отраслей, но бизнес адаптируется к работе в новых условиях. В лесопромышленном комплексе республики производители постепенно переориентируются на новые рынки сбыта», — пояснила руководитель направления экономического отдела Отделения-НБ Республика Карелия Ольга Фролова.

Также в докладе Центробанка отмечается, что в Карелии вырос спрос на материалы, которые используются в дорожном строительстве. Это стимулировало разработку месторождения щебня для замещения импортного аналога.