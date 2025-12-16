Дерматолог рассказала, как спасти кожу рук зимой

Врач-дерматолог Яна Шацкая объяснила, как правильно организовать зимний уход за руками.

С наступлением холодов многие сталкиваются с сухостью, стянутостью и трещинами на коже рук. Врач-дерматолог Яна Шацкая объяснила «Здоровью Mail», что основные причины повреждений кожи — агрессивное воздействие внешней среды: низкие температуры и ветер на улице, а также сухой воздух в отапливаемых помещениях.

Ключевой принцип зимнего ухода за руками — интенсивное увлажнение и питание. Дерматолог рекомендует делать ставку на дерматокосметику — средства, которые сочетают косметологические и фармацевтические свойства, продаются в аптеках и направлены на решение конкретных проблем кожи.

— Базовый уход заключается в постоянном нанесении кремов. Обычно я советую пациентам использовать такие средства 5–10 раз, а при необходимости — до 20 раз в день. Делать это нужно каждый раз после мытья рук, — отмечает Яна Шацкая.

Отдельное внимание врач уделяет так называемым колд-кремам. Они особенно эффективны для тех, у кого трещины появляются сезонно — на пальцах или ладонях. Эти средства также относятся к категории дерматокосметики.

— Колд-кремы отлично подходят не только для решения общей проблемы сухости, но и для спортсменов, занимающихся зимними видами спорта, а также для защиты нежной кожи маленьких детей», — добавила дерматолог.

Таким образом, главное правило сохранения здоровья кожи рук в холодный сезон — не забывать о регулярном и частом использовании специальных защитных и восстанавливающих средств.