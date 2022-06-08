Дерматолог рассказала об опасных для кожи последствиях жары

Дерматолог перечислила кожные заболевания, которые возникают из-за жары.

В жаркий период в условиях повышенного ультрафиолетового излучения люди чаще подвержены некоторым кожным заболеваниям. Возможные последствия пребывания под палящим солнцем перечислила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Грекова. Об этом пишет «Мослента».

Специалист рассказала, что под воздействием солнца на коже могут проявляться аллергические реакции в виде фотодерматита, контактного дерматита (ожога) или солнечной крапивницы (волдыри). Кроме того, на фоне ультрафиолетового излучения может обостриться и усугубиться розацеа, проявляющаяся в виде покраснения кожи щек.

Также в жаркое время за счет повышенной потливости могут возникать бактериальные инфекции кожи, например, фолликулиты. Помимо этого, возможно развитие грибковых заболеваний кожи и ногтей, в частности отрубевидного или разноцветного лишая. «В норме грибок из рода Malassezia находится на коже у большинства людей, но при определенных условиях, например, при повышенной потливости, начинает активнее размножаться и вызывать появление светло-коричневых пятен на коже туловища, шеи, плеч. При этом нарушается работа меланоцитов, что во время загара приводит к появлению белых пятен», — объяснила врач.