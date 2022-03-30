Держащийся на монтажной пене автобус возит пассажиров по Петрозаводску (ФОТОФАКТ)

В Петрозаводске водитель отремонтировал автобус монтажной пеной и вышел в рейс.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел пассажирский автобус, отремонтированный монтажной пеной.

«Сегодня увидел автобус № 25, у него фары, бампер и задняя маленькая дверь были запенены, для надежности, видимо, монтажной пеной пройдены боковые швы кузова. Когда пассажиры садились в него на остановке, он чуть-чуть пошатывался, но держался. Так и поехал», — написал очевидец и автор фото.