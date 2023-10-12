Десант паразитологов высадится в Петрозаводске

Более двухсот ученых приедут в карельскую столицу на съезд паразитологического общества.

С 16 по 20 октября на площадках КарНЦ РАН пройдет VII съезд паразитологического общества.



Более 200 ученых из России, Белоруссии, Азербайджана и Вьетнама приедут в Петрозаводск, чтобы обсудить актуальные вопросы современной паразитологии.



В частности, прозвучат доклады на темы:



«Паразиты водных животных, аквакультура»;



«Экологическая и эволюционная паразитология»;



«Паразитарные последствия глобальных изменений климата»;



«Взаимоотношения „паразит-хозяин“: молекулярные и биохимические аспекты».



На сайте карельского научного центра РАН отметили, что паразитологическое общество основали 21 октября 1992 года.





