Десантники-пожарные Авиалесоохраны записали видеообращение к жителям Карелии

Десантники, которые тушат лесные пожары в Карелии, рассказали, в каких условиях они работают.
Бойцы авиалесоохраны Карелии извинились за сгоревшие леса и сообщили, что работают на пределе сил. Видео разместили в телеграм-канале «Черника/СМИ Карелии».
— Приносим извинения всем жителям Карелии за сгоревшие угодья, черничники и леса. Мы в этом не виноваты. Обращайтесь в Министерство природных ресурсов за ответами. Мы делаем все, что можем. Но больше ни на что сил у нас не осталось. Мы с пожара на пожар скачем. Без денег, без пайков. Нам негде переодеться, негде постирать одежду. Больше не можем, — сообщил один из десантников.
Он рассказал, что сам — реставратор из Санкт-Петербурга и решил помочь в тушении пожаров в Карелии. По его словам, зарплата, которую он получает, — мизерная для такой работы — всего 35 тысяч.
«Столица на Онего» попыталась получить комментарий руководства Авиалесоохраны, однако в ведомстве сообщили, что руководитель Дмитрий Маханьков в отъезде — координирует работу пожарных. Также мы запросили комментарий и в Минприроды Карелии.
Напомним, что Дмитрий Маханьков стал новым руководителем Авиалесоохраны в декабре 2024 года. Он бывший полицейский.