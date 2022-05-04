Десантники-пожарные из Карелии спасли поселок от огня в Курганской области (ФОТО)

Десантники-пожарные из Карелии помогают тушить пожары в Курганской области, сообщили в Минприроды республики.

Так, 10 мая десантники-пожарные Карельского центра охраны лесов совместно с силами сводных групп пожаротушения смогли остановить пожар на площади более 4 тыс. га и отстояли поселок Чистопрудный в Кетовском районе Курганской области. Сейчас специалисты ликвидируют пожар на площади 1,5 тыс. га.

По словам руководителя группы пожаротушения из Карельского центра охраны лесов Дениса Каньгина, тушение осложняется сильным ветром и сухой подстилкой.

«Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В Карелии в прошлом году, даже с учетом жаркого лета, такой сухой подстилки в лесу не было. Я таких пожаров еще не видел», — делится впечатлениями Денис Каньгин.

Десантники-пожарные применяют технологию встречного отжига от искусственно созданных минерализованных полос, чтобы окольцевать пожар. При встрече двух огней — природного и встречного отжига — пожар теряет свою силу.

Для тушения применяют ранцевые опрыскиватели, лопаты. Воздушные суда помогают в ликвидации возгораний.

«Мы постоянно получаем информацию от наших десантников, не теряем с ними связь. Желаем им успехов, сил, выносливости», — отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Напомним, 6 мая 50 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов отправились в Курганскую область для помощи региону в тушении лесных пожаров, 8 мая было направлено еще 20 специалистов.