Десантников-пожарных из Карелии через неделю вернутся из Забайкальского края

Все лесные пожары в Забайкалье потушили.

На следующей неделе специалисты Карельского центра охраны лесов, отправившиеся в Забайкальский край помогать тушить лесные пожары, возвращаются домой в республику. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесохраны Карелии.

В ведомстве отметили, что сейчас ситуация в Забайкалье стабилизировалась.

– Действующих лесных пожаров нет. Но лесопожарная обстановка находится на контроле. Также в Забайкальском крае по решению правительственной комиссии отменен режим ЧС федерального характера, – рассказали в ведомстве.

Первая группа вернется в Карелию в ночь с 16 на 17 июля, вторая 18.