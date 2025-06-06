Десантников-пожарных из Карелии через неделю вернутся из Забайкальского края

Все лесные пожары в Забайкалье потушили.
На следующей неделе специалисты Карельского центра охраны лесов, отправившиеся в Забайкальский край помогать тушить лесные пожары, возвращаются домой в республику. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесохраны Карелии.
В ведомстве отметили, что сейчас ситуация в Забайкалье стабилизировалась.
– Действующих лесных пожаров нет. Но лесопожарная обстановка находится на контроле. Также в Забайкальском крае по решению правительственной комиссии отменен режим ЧС федерального характера, – рассказали в ведомстве.
Первая группа вернется в Карелию в ночь с 16 на 17 июля, вторая 18.
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