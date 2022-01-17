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Дешевые чартерные авиарейсы из Москвы в Карелию возобновятся в летний турсезон

Новости. Общество
13:07, 18 Января 2022
фото: © Правительство РК

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Ажиотажный спрос на чартерные авиарейсы из Москвы в Петрозаводск в новогодние праздники побудил власти и туроператора договориться об организации таких туров в летний сезон.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» руководитель Управления по туризму Карелии Анна Борчикова.

По ее словам, во время новогодних праздников из Москвы в Петрозаводск впервые были организованы чартерные авиарейсы, пассажиры которых могли воспользоваться пакетными турами в Карелию. Полная стоимость одного такого тура с перелетом, проживанием и питанием составила около 25 тыс. рублей на человека. Спрос на них оказался настолько велик, что авиакомпании пришлось заменить самолет, увеличив число пассажиров с 90 до 180. Во время новогодних праздников было организовано 3 таких чартерных рейса.

Для жителей Карелии, решивших улететь тем же рейсом в Москву, стоимость билета составляла от 900 до 1,7 тыс. рублей.

«Эта программа была абсолютно востребована и на 100% реализована. Все получилось, и поэтому уже есть договоренность с туроператором, что в рамках летней программы мы также продолжим чартерные рейсы. Мы уже точно знаем, что будут из Москвы до Петрозаводска, и сейчас рассматриваем вопрос о расширении географии полетов», — сказала руководитель Управления.

 

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