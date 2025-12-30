Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

Муниципальная автоколонна карельской столицы пополнилась новыми автобусами, работающими на природном газе.

В Петрозаводск прибыли десять новых крупногабаритных автобусов марки «SIMAZ», работающих на природном газе. В следующем году машины выйдут на городские маршруты, сообщили в Петросовете.

— Автобусы оборудованы для перевозки детских колясок и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также в них есть обогрев, кондиционер и подсветка для тёмного времени суток, — рассказали там.

Техника поступила на баланс предприятия «Городской транспорт», которое также заведует петрозаводскими троллейбусами. Всего в этом году муниципальная автоколонна пополнилась 50 новыми машинами.

Ранее глава карельской столицы Инна Колыхматова предложила коллегам проработать вопрос создания нового маршрута в январе 2026 года. По словам мэра, от петрозаводчан продолжают поступать жалобы на общественный транспорт города, в частности, на работу маршрутов № 17, № 21 и № 19.