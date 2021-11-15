Десять человек получили травмы в ДТП с автобусами в Петрозаводске в прошлом году

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила статистику ДТП, в которых приняли участие водители автобусов.

В 2021 году в Петрозаводске зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 10 человек получили травмы. Об этом информирует Госавтоинспекция карельской столицы.

За этот же период автоинспекторы пресекли 258 нарушений, допущенных водителями автобусов.

В целях предотвращения ДТП с участием маршрутного пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение ежедневных проверок автобусов.

Ранее сообщалось, что туристический автобус попал в смертельное ДТП на трассе «Кола» недалеко от Карелии.