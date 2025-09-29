Десять единиц новой техники появилось у Кондопожского ДРСУ

Вся техника приобретена за счет собственных средств предприятия, которое занимается уборкой Петрозаводска.

О новой технике у главного по уборке дорог карельской столицы рассказали в Минтрансе Карелии. Так, за счет собственных средств предприятия парк дорожной техники Кондопожского ДРСУ пополнился современным автогрейдером с боковым отвалом и мощным трактором, оснащенным скоростным отвалом, эффективно работающим в зимних условиях. Также приобретен универсальный трактор, который благодаря своим габаритам, позволяет эффективно очищать узкие пешеходные дорожки, обеспечивая комфорт и безопасность граждан. Кроме того, приобретены два автомобиля ГАЗель и три автомобиля Лада Гранта, вибрационный каток и погрузчик.

Для эффективной работы на дорогах республики до конца года в парке ДРСУ появится еще 10 единиц техники. Среди них 2 трактора, 2 экскаватора-погрузчика, 4 КДМ на базе самосвала, мини- погрузчик, автогрейдер.

Приобретение техники позволяет обеспечить нормативное содержание автомобильных дорог, обслуживаемых в рамках запланированных контрактов, а также бесперебойность и безопасность дорожного движения.