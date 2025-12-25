Десять новых автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска в 2026 году

Финальная в этом году партия автобусов, приобретенных для городских пассажирских перевозок, прибыла в Петрозаводск.

Десять удобных автобусов, выпущенных компанией «СИМАЗ», с января 2026 года начнут обслуживать петрозаводчан. Новые транспортные средства оборудованы всеми необходимыми современными удобствами, включая откидной пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новые автобусы используют в качестве топлива экологически чистый сжатый природный газ. Каждый из этих транспортных средств способен перевозить до 72 пассажиров.



На маршрутах города с высоким спросом, включая важные для населения, такие как № 30 «Томицы — Лыжная», № 18 «Рабочая — Птицефабрика» и № 16 «Сулажгорская — Корабелов», они и будут задействованы.



Напомним, в карельской столице определен режим работы троллейбусов и муниципальных автобусов на новогодних каникулах.