Десять новых автобусов выйдут на улицы Петрозаводска

Свежеизготовленная техника скоро прибудет в столицу Карелии.

В ближайшем будущем на баланс петрозаводского предприятия «Городской транспорт» поступят 10 новых автобусов, изготовленных на заводе «СИМАЗ». Сейчас маршрутки находятся на пути в Санкт-Петербург, где им предстоит пройти предпродажную подготовку, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— Это современные низкопольные автобусы максимальной вместимостью до 72 пассажиров. Их появление — важный шаг в обновлении нашего парка, который стал возможен благодаря государственной программе льготного лизинга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — рассказала она.

Всего за последние годы муниципальные власти обновили парк почти на 100 единиц техники.

Ранее стало известно, что тремя новыми машрутами (№ 16, № 18 и № 32) запущенными в столице Карелии в июле этого года, воспользовались более 225 тысяч пассажиров.