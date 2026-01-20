Десять новых автобусов вышли на муниципальные маршруты Петрозаводска

10 новых автобусов большой вместимости марки «СИМАЗ» вышли на линию в Петрозаводске.
Автобусы марки «СИМАЗ» низкопольные и что важно — большой вместимости. Они рассчитаны на 72 человека. Сейчас это самые большие в городе автобусы.
Как «Столице на Онего» рассказали в мэрии, вышли они на муниципальные маршруты №16, 18, 30. Предприятие тестирует запуск автобусов в разное время дня и анализирует пассажиропоток.
Напомним, что в 2025 году на средства бюджета республики для предприятия «Городской транспорт» приобрели 28 новых автобусов, 10 из которых вместимостью 72 пассажира. В 2026 планируется приобрести еще 11 современных автобусов.