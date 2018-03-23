Десять подержанных троллейбусов придут в Петрозаводск из Петербурга

В Петрозаводск ожидается поступление десяти подержанных троллейбусов из Петербурга, вопрос о поставке техники обсуждается на переговорах.

"Мы понимаем, что это своеобразная благотворительность, своеобразная помощь городу. Соответственно, я надеюсь, сбоев не будет",- заявил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

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