Десять пожарных пытались ночью спасти дом в поселке Карелии (ВИДЕО)

В поселке Ильинский Олонецкого района ночью произошел крупный пожар.

По сообщению олонецкого отряда спасателей, звонок о пожаре поступил на пульт ЕСС-01 1 мая в 1.5. Горел дом №11 в поселке Ильинский (старый центр).

Для ликвидации пожара привлекались АЦ-60/(УРАЛ) ПЧ-35 по охране Олонца, 1 АЦ-40 (131) ПЧ-36 по охране поселка Ильинский и 1 АЦ-60(УРАЛ) ПЧ-37 по охране села Видлица. В тушении пожара принимали участие 10 человек.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, частный дом сгорел в райцентре Карелии.