Десять жителей Карелии госпитализированы с ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор республики привел статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом за минувшую неделю.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике вырос почти на 24,2%. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп в Карелии за прошедшую неделю были 10 человек.

Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность трех групп в двух детсадах Петрозаводска.

Всего в республике было зафиксировано 3583 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости составил 58,8 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости в целом по Карелии ниже эпидемического порога на 9,8%.

Превышение среднего уровня заболеваемости было отмечено на 10 административных территориях: Кондопожский район, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Суоярвский, а также Петрозаводск и Костомукша .

В Петрозаводске за неделю было зарегистрировано 1703 случая заболевания ОРВИ.